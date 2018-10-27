HABER

PUTİN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU(GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:07 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL -   Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi.

DHA İSTANBUL -

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de çözüm için çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Bunun için elverişli şartlar sağlandı. Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana formatı çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde ülkenin büyük bölümü teröristlerden arındırıldı. Ülke adım adım barışa doğru ilerliyor" dedi.

SİYASİ ÇÖZÜM

Putin, Suriye halkının kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiğini belirterek, “Bu amaçla Astana formatının ve küçük grupla çabalarını birleştirmesini bu yönde görüştük. Suriye'deki siyasi çözümün sahada hızlı ilerlemesine, yapıcı tutum sergileyen Suriye temsilcilerini bu sürece dahil etmeye çalışacağız. Öncelikle Cenevre'de anayasa komitesi çalışmalarına başlamamız gerekiyor" diye konuştu.

“ORADA BİRİKEN RADİKAL UNSURLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"

Putin, komitenin Suriye'deki toplumun tüm katmanlarınca tanınması gerektiğine dikkat çekerek, “Çoktandır ihtiyaç duyulan anayasal reformları yapabilecektir. Bu da Suriye'deki devleti daha güçlü hale getirecektir. Böylece Suriye'deki toplumu birleştirecektir. Bizi son derece titiz bir çalışma bekliyor" dedi. Putin, şiddet ortamının azaltıldığını belirterek, “Fakat orada biriken radikal unsurların temizlenmesi gerekiyor. Bu bizim için son derece güncel bir hedeftir. Savaş tecrübesini elde eden bu caniler, ülkelerimizde sessizce taraftar devşirebilir. İdeolojilerini topluma aşılayabilir. Bu kabul edilmez bir şeydir" şeklinde konuştu.

“TÜRK PARTNERLERİMİZ BUNUNLA İLGİLİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Putin, "Silahsızlanmış bölgenin oluşturulmasının geçici bir tedbir olduğu düşünüyoruz. Kısa süre içinde hem muhaliflerin hem de ağır silahların çekilmesi için çaba sarf edeceğini ümit ediyoruz. Türk partnerlerimiz bununla ilgili elinden geleni yapıyor” dedi.

Putin, ayrıca “Rusya, Suriye Arap Devleti'ne terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına kararlı bir şekilde yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Putin, “Bizim şöyle bir teklifimiz var. Mültecilerle ilgili bir uluslararası konferans düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu olmazsa ilerleme kaydedilemeyecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

- Putin'in açıklamaları=

PARTNERWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldiWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldi
Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındıArjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı
Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'daLiderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası!

Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden açıklama

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden açıklama

Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.