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Putin: Başka seçeneğimiz yoktu

12.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna müdahalesini savunarak "Başka seçeneğimiz yoktu" dedi. Putin, "asil" olarak nitelendirdiği operasyonun amaçlarına ulaşacağı konusunda "şüphesi olmadığını" söyledi.

Putin: Başka seçeneğimiz yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladmiri Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko ile birlikte ülkenin doğusundaki Amur bölgesinde yer alan Vostoçni Uzay Üssü'nü ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale ile Belarus'la ilişkiler konularında açıklamalar yapan Putin, "asil" olarak nitelendirdiği askeri müdahalenin amaçlarına ulaşacağı konusunda şüphesi bulunmadığını söyledi. Yaklaşık yedi hafta önce başlayan Ukrayna müdahalesini savunan Putin, operasyonun Rusya'nın güvenliğine hizmet ettiğini belirterek, "Başka seçeneğimiz yoktu" diye konuştu. Putin, "Ukrayna'daki Rus karşıtı güçlerle" yaşanan çatışmanın ise sadece bir "zaman meselesi" olduğunu ifade etti. Putin, Ukrayna'nın "milliyetçilik ve neonazizmin filizlendiği" bir "Rus karşıtı köprübaşı" haline getirildiğini söyledi.

Ria haber ajansındaki habere göre, Rusya'nın operasyonlarının Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yaşayan insanların korunmasına hizmet ettiğini öne süren Putin, "Donbas'taki soykırımın daha fazla hoşgörülemeyeceğini" belirtti. Putin daha önce de Ukrayna’nın doğusunda Ruslara yönelik "soykırım" yaşandığını öne sürmüş, ancak bununla ilgili bir kanıt ortaya koymamıştı.

BATI'YA GÖZDAĞI

Putin aynı zamanda ülkesinin dünyanın geri kalanından "soyutlanmak" istemediğini de sözlerine ekledi. Dış güçlerin Rusya'yı tecrit etme çabalarının başarıya ulaşamayacağını söyleyen Putin, "Günümüzde bir ülkeyi izole etmek imkansız, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi" şeklinde konuştu. Rusya'nın "iş birliği yapmak isteyen" partnerleri ile çalışmaya devam edeceğini söyleyen Putin, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların da Rusya'nın izole edilmesine yetmeyeceğini ve ülkenin özellikle uzay çalışmaları konusunda teknik ve teknolojik potansiyelini kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Putin, "partnerlerimiz durumu kötüleştirmeye devam ederlerse bunun sonuçlarını hissedecekler" sözleriyle Batı'ya bir kez daha gözdağı verdi.

"BELARUS İLE ENTEGRASYONU DERİNLEŞTİRMELİYİZ"

Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin başlamasından bu yana ilk kez Moskova dışına çıkan Rus lider, Lukaşenko ile görüşmesinin ardından Belarus'la ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulundu. Putin, yaptırımlardan dolayı Belarus ile Rusya'nın "entegrasyonunu derinleştirmesinin" önemli olduğunu belirtti.

Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış müzakerelerine dahil edilmesini talep ediyor. Rusya, müttefiki Belarus'un Ukrayna'ya garantör ülkeler arasında yer almasını istemişti.

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