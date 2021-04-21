Putin Batı'yı uyardı: Kırmızı çizgiyi aşmayın

Rus lider, Moskova'nın buna cevabının "asimetrik, hızlı ve sert olacağını" söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Batı'yı sert bir dille uyardı.

Batı’nın Rusya’nın güvenlik çıkarlarını ihlal etmemesi gerektiğini söyleyen Putin Rusya’nın buna cevabının “hızlı ve sert" olacağını, “yapanların da eylemlerinden pişmanlık duyacağını” söyledi.

“Umarım, kimse Rusya’nın kırmızı çizgisini aşmaya yeltenmez" diyen Putin "Temel güvenlik çıkarlarımızı tehdit edecek provokasyonlara girişenler, yaptıklarından uzun zamandan beri yaşamadıkları şekilde pişmanlık yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yoğun asker takviyesi üzerine ABD ve Batılı müttefiklerinden Rusya'ya bölgede gerilimi tırmandırmama çağrısı yapılmıştı.

Moskova'dan yapılan açıklamalarda Batı'nın dile getirdiği endişeler kabul edilmemiş, sınıra yapılan askeri yığınağın bir tehdit teşkil etmediğini ve Rusya’nın birliklerini kendi topraklarında istediği gibi konuşlandırma konusunda serbest olduğuna dikkat çekilmişti. Kremlin aynı zamanda, Ukrayna’yı bölgede Rus yanlısı isyancıların elinde olan bölgeleri geri almak üzere güç kullanmaması konusunda uyarmış, aksi takdirde bölgedeki sivilleri koruma gerekçesiyle duruma müdahale edileceğini açıklamıştı.