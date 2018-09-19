"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"

Zehirlenen çift, Rus model Anna Shapiro ve eşi Alex King'di. Shapiro, Putin'in kendisini fare zehriyle öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Putin'e şok suçlama!

1 / 13 Rus model Anna Shapiro, Putin'in hedefinde olduğunu ve kendisini 'ölü istediğini" iddia etti.

2 / 13 Shapiro ve eşi Alex King geçtiğimiz günlerde yemek yerken fenalaştı. Genç kadın eşini tuvalette yerde bulduğunu ve bulduğunda ağzından köpükler çıktığını belirtti.

3 / 13 Sağlık görevlileri 42 yaşındaki iş adamının zehirlendiğinden ve fare zehri kullanıldığından şüphelenildi.

4 / 13 Olayın ardından yine bir kimyasal zehirlenme vakası yaşandığından şüphelenen yetkililer hemen bölgeye kapadı ve karantinaya aldı.

5 / 13 Ünlü model olayın ardında Rusya Devlet Başkanı Putin'in olduğunu ve tıpkı Salisbury'deki gibi öldürülmek istendiğini iddia etti.

6 / 13 The Sun'a açıklamalarda bulunan Shapiro, restorana gittiğimizde ben pizza, eşim Alex de levrek, sebze ve patates sipariş etmiştik. İçecek olarak da iki beyaz şarap almıştık. Ancak yemeği bitirmeye yakın Alex rahatsızlandı ve tuvalete gitti. Uzun süre gelmeyince şüphelendim ve tuvalete kontrol etmeye gittim. Yerde onu baygın ve ağzından köpükler çıkarken gördüm ve bir süre sonra ben de fenalaşıp bayıldım" dedi.

7 / 13 Olayın ardından Alex ve Anna çifti ile birlikte garson da Salisbury'de hastaneye kaldırıldılar ve sağlık görevlileri biyolojik tehlikeye karşı kostümlerle müdahale etti.

8 / 13 Genç kadın olay sonrasını ise hayalen hatırlıyor. Shapiro, "Alex'in başka bir ambulansa götürüldüğünü ve yoğun bakıma alındığını öğrendiğimi hatırlıyorum. Restorandaki garson ve beni ise kimyasal bir tehdide karşı çırılçıplak soyup duşa soktular" dedi.

9 / 13 Yetkililer genç kadın ve kocasının 'strikinin' adı verilen bir madde ile zehirlenmiş olduğunu tahmin ediyor.

10 / 13 Shapiro Pazartesi günü taburcu oldu ancak kocası Alex için endişeli.

11 / 13 Shapiro, "benim şanslıydım ve kurtuldum ancak doktorlar Alex için pek emin konuşmuyor" dedi.

12 / 13 Eskiden Rus vatandaşı olan ve şimdi İsrail vatandaşlığında olan genç kadın "Babam eski ordu mensubuydu ve Rusya benim ajan olduğumu düşünüyor. Bu yüzden bizi zehirlemek istediler" dedi.