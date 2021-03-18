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Putin: “Biden’la Görüşmeye Hazırım”

18.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Biden’la çevrimiçi görüşme yapmaya hazır olduğunu söylerken, Beyaz Saray Biden’ın Rusya lideri Vladimir Putin’i katil olarak nitelendirmekten dolayı pişman olmadığını belirtti

Putin: “Biden’la Görüşmeye Hazırım”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’la Cuma ya da Pazartesi günü halka açık bir şekilde çevrimiçi görüşme yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, ABD’yle ilişkilerin yanı sıra bölgesel ihtilaflar gibi konuları tartışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı’na görüşmeler için hazırlıkların yapılması talimatını vereceğini belirten Putin, Rusya ve ABD’nin ilişkilerini muhafaza etmesi gerektiğini kaydetti.

Rus liderin bu açıklamaları, ABD Başkanı Biden’ın bir Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta kendisi için “katil” ifadesini kullanmasının ertesinde geldi. Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana en kötü zamanlarından birini yaşıyor.

Biden ABC televizyonunda yayınlanan röportajında, Putin’in ABD seçimlerine müdahalenin bedelini ödeyeceğini belirtirken, Putin’in bir katil olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna ise, “Evet, öyle düşünüyorum” yanıtını vermişti.

Bu açıklamaların ardından Rusya ABD’deki büyükelçisini Moskova’ya çağırmıştı. Putin de yanıt olarak, Biden’ın ifadelerinin “Amerika’nın kendi geçmişini” yansıttığını söylemişti.

Beyaz Saray: “Biden Putin’i katil olarak nitelemekten pişman değil”

Biden’ın Moskova’nın sert tepkisini çeken açıklamaları Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin günlük basın brifinginde gündeme geldi.

Psaki bir soru üzerine, Biden’ın Rusya lideri Vladimir Putin’i katil olarak nitelendirmekten dolayı pişman olmadığını belirtti.

Sözcü Psaki, Biden’ın, sözlerinin zaten gergin olan ilişkilerde gerilimi daha da tırmandırabileceğinden kaygı duyup-duymadığı sorusu üzerine bu açıklamayı yaptı.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi’nin Rusya’daki görevine ve temaslarına devam ettiğini söyleyen Psaki, ABD olarak Rusya’yla yapıcı bir ilişkiyi sürdürebileceklerinden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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