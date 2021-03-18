Putin: “Biden’la Görüşmeye Hazırım”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’la Cuma ya da Pazartesi günü halka açık bir şekilde çevrimiçi görüşme yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, ABD’yle ilişkilerin yanı sıra bölgesel ihtilaflar gibi konuları tartışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı’na görüşmeler için hazırlıkların yapılması talimatını vereceğini belirten Putin, Rusya ve ABD’nin ilişkilerini muhafaza etmesi gerektiğini kaydetti.

Rus liderin bu açıklamaları, ABD Başkanı Biden’ın bir Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta kendisi için “katil” ifadesini kullanmasının ertesinde geldi. Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana en kötü zamanlarından birini yaşıyor.

Biden ABC televizyonunda yayınlanan röportajında, Putin’in ABD seçimlerine müdahalenin bedelini ödeyeceğini belirtirken, Putin’in bir katil olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna ise, “Evet, öyle düşünüyorum” yanıtını vermişti.

Bu açıklamaların ardından Rusya ABD’deki büyükelçisini Moskova’ya çağırmıştı. Putin de yanıt olarak, Biden’ın ifadelerinin “Amerika’nın kendi geçmişini” yansıttığını söylemişti.