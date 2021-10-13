Putin: "Biden'la İşbirliği Yapabiliriz"

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, silahsızlanmadan enerjiye çeşitli alanlarda ABD'yle işbirliği yapma potansiyeli gördüğünü söyledi. Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la somut bir çalışma ilişkisi kurduğunu da dile getirdi.

ExxonMobil ve diğer büyük petrol şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı enerji konferansında konuşan Reuters haber ajansının haberine göre Putin, ABD-Rusya ilişkilerini Soğuk Savaş sonrası dönemde en gergin seviyeye çıkaran çok sayıda anlaşmazlık üzerinde sessiz kalmayı tercih etti. Rus lider bunun yerine ilişkileri düzeltme potansiyeline odaklanmayı seçti.

Rusya'nın silahların kontrolu konusunda yapıcı görüşmelere hazır olduğunu kaydeden Putin, iki tarafın ayrıca terör, kara para aklama ve vergi cennetleriyle mücadele ve enerji pazarlarına istikrar kazandırma gibi konularda ”nesnel karşılıklı çıkarları” olduğunu söyledi.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle ExxonMobil'in Rusya'da karlı sözleşmelerden vazgeçmek zorunda kaldığına atıfta bulunan Putin, "İlişkilerimiz o ya da bu şekilde düzelme yoluna gidecek. ABD'deki siyasi yerleşik düzen, ABD-Rusya ilişkileri hakkında spekülasyonlarda bulunmaya son verecek çünkü bu, ABD'nin kendisinin ve şirketlerinin çıkarlarına zarar veriyor" dedi.

Putin, Biden ve yönetimiyle olan ilişkilerin istikrarlı ve yapıcı olduğunu kaydetti.

Biden, ABD ve Rusya'nın birbirinin başkentlerindeki büyükelçiliklerin boyutu ve işlevi hakkındaki görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedilememesi üzerine bu hafta, üst düzey Rusya uzmanı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ı Moskova'ya gönderdi.

Rusya'dan kaynaklanan ve ABD şirketlerini hedef alan siber saldırılar, Putin'e muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin tutuklanması ve diğer tartışmalı konular nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler gergin durumda.

Biden ve Putin Haziran ayında Cenevre'de bir zirve toplantısında biraraya gelmişti. Biden, zirvede, gelecek altı ay ya da bir yıl içinde Washington'un Moskova'yla anlamlı bir stratejik diyalog kurup kuramayacağını anlayacağını kaydetmişti.

