"Putin Biden'la Yüz Yüze Görüşmek İstiyor"

Başkan Joe Biden, Cumartesi günü yaptığı konuşmada Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ‘‘korkunç bir bedel ödeyeceği’’ ve ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i uyardı.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi durumunda ABD muharip güçlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin ‘‘asla masada olmadığını’’ belirtti.

Biden, Putin ile 7 Aralık’ta yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’nın dünyadaki konumunun önemli şekilde değişeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti.

‘‘Putin yüz yüze biraraya gelmek istiyor’’

Kremlin’den Pazar günü yapılan açıklamadaysa Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Başkan Joe Biden’ın Ukrayna sınırındaki Rus askeri mevzilenmesiyle ilgili olarak daha fazla görüşme yapma konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Açıklamada Putin’in de görüşmelerin bir aşamasında yüz yüze biraraya gelmeyi istediği kaydedildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin 7 Aralık’ta yaptıkları video konferans görüşmesinde Ukrayna konusunda daha sık temas kurulması kararını aldıkları kaydedildi. Batı ülkeleri ve Rusya arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş dönemindeki seviyesine düşmüş durumda, bunun en önemli nedenlerinden biri Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması.

Biden 7 Aralık’taki telefon görüşmesinde Putin’i Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda güçlü ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği ve alınabilecek diğer önlemler konusunda uyarmıştı. Putin ise NATO’nun Ukrayna’yı da üye kabul ederek doğuya doğru daha fazla ilerlemesini istemiyor.

‘‘Farklılıklar devam ediyor’’

Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir videoda Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’in Biden’la yaptığı görüşmeden sonra iyimser olması için bir zemin oluşmadığını Rusya ile ABD arasındaki büyük farklılıkların devam ettiğini belirtti.

NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesinin dışında Rusya, Ukrayna gibi ülkelere saldırı silahı sistemleri kurulmasından da endişe ediyor.

Putin 7 Aralık’ta Biden’la yaptığı görüşmede Rus askerlerinin Rusya topraklarında konuşlandığını ve bunun kimseye tehdit oluşturmadığını belirtmişti.

Peskov, mevcut gerilimin Rusya’yı ‘‘kötü’’ ve ‘‘saldırgan’’ göstermek için çıkartıldığını öne sürdü.

Ancak Peskov yine de iki liderin videolu görüşmelere devam etme konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin bir sonraki görüşmelerinin ne zaman olacağını söylemek için henüz erken olduğu da belirtildi.

Biden ve Putin arasındaki telefon görüşmesi yatırımcıları az da olsa rahatlatmış ve yaptırım kaygısından sonra rublenin değerinin toparlanmasını sağlamıştı.

Papa’dan uluslararası diyalog çağrısı

Papa Francis de ilk kez Batı ve Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi hakkında yorum yaptı. Papa, gerilimin sona ermesi için uluslararası diyalog ve taraflara silahlı saldırıdan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Silahın çözüm olmadığını söyleyen Papa ‘‘Bu Noel Ukrayna’ya barış getirsin’’ diye konuştu.

Öte yandan İngiltere de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda tüm seçeneklerin değerlendirileceği mesajını verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ‘‘İngiltere açık mesajlar vermek ve net hedeflere ulaşmak istediğinde ekonomik yaptırımları kullanır’’ dedi ve tüm seçenekleri değerlendirdiklerini kaydetti.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları da İngiltere’nin Liverpool kentinde yaptıkları zirvede Cumartesi günü Moskova’ya benzer bir mesaj yolladı. G7 ülkeleri Moskova’ya derhal müzakere masasına dönme çağrısı yaptı ve olası bir işgalin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

G7 maliye bakanları Pazartesi günü sanal ortamda biraraya gelerek enflasyon kaygılarının yanı sıra Ukrayna’yı işgali halinde Rusya’ya olası yaptırımları da ele alacak.

