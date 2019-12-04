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Putin Bulgaristan'ı Türk Akımı projesini yavaşlatmakla suçladı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 21:36 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulgaristan’ı Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesini yavaşlatmakla suçladı.

Putin Bulgaristan'ı Türk Akımı projesini yavaşlatmakla suçladı

Putin, Bulgaristan istemiyorsa, başka yollar bulabileceklerini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulgaristan'ı Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesini yavaşlatmakla suçladı. Bulgaristan'ın doğal gaz boru hattı projesinin kendi topraklarındaki kısmını hayata geçirmeyi geciktirdiğini belirten Putin, Moskova'nın Bulgaristan'ı baypas etmek için yollar bulabileceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Soçi'de bir araya gelen Putin Bulgaristan'ın projenin kendi topraklarındaki kısmını "kasten” yavaşlattığını söyledi. Putin "Eğer Bulgar yönetimi istemiyorsa Güney Avrupa'da bunu hayata geçirecek başka yollar buluruz” dedi.

Rusya, Türk Akımı projesini her ikisi de yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hat üzerinden inşa ediyor. İlk hattın Türkiye'ye doğal gaz tedarik etmesi ikinci, hattın ise Türkiye ve Bulgaristan üzerinden devam ederek Sırbistan ve Macaristan'a doğal gaz sağlaması hedefleniyor.

Rusya ilk hattı gelecek ay tamamlamayı planlıyor ancak ikinci hattın tamamlanması Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın doğal gaz altyapısına bağlı. Türk Akımı ve Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattı projeleri Moskova'nın Rus gazını Ukrayna'yı pas geçerek Avrupa'ya taşıması açısından büyük öneme sahip.

Eylül ayında Bulgaristan 474 kilometrelik boru hattının inşaatı için Suudi mühendislik ve inşaat şirketi Arkad ile yaklaşık 1 milyar 100 milyon euroluk bir anlaşma yapmıştı. Bulgaristan boru hattının 2020 yılında operasyonel hale gelmesini hedefliyor ancak anlaşmanın henüz eylül ayında imzalanmış olması nedeniyle bu hedefe şüpheyle yaklaşılıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin kendi ülkesindeki kısmının inşaatını neredeyse tamamladıklarını söyledi.

Reuters/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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