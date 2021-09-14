Putin Çevresindeki COVID-19 Vakaları Nedeniyle İzolasyona Girdi

Rusya lideri Vladimir Putin, yakın çalışanlarından bazılarında COVID-19 virüsü görülmesi üzerine izolasyona girdi. Yetkililer, Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu kendisinde Corona virüsü olmadığını açıkladı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Suriye lideri Beşar Esat’ı ağırlayan Putin’in yakın çevresindeki bazı kişilerde COVID-19 virüsünün tespit edildiği ve bu kişilerin rahatsızlandıkları belirtildi. Açıklamada, izolasyon süreci boyunca da Putin çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Ancak izolasyon sebebiyle Putin, Tacikistan’a yapacağı resmi ziyareti iptal etti. Putin Tacikistan’da Afganistan konulu bir güvenlik zirvesine katılacaktı. Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ı telefonla arayan Putin, kendisine izolasyon süreci nedeniyle seyahat edemeyeceğini iletti. Rusya liderinin yapılacak zirveye video konferans yöntemiyle katılacağı açıklandı.

68 yaşındaki Vladimir Putin’in COVID-19 salgınına karşı kendi ülkesi tarafından üretilen Sputnik V aşısından iki doz olduğu biliniyor.

