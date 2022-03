Son dakika: Putin çok sinirlenecek! Canlı yayında itiraf: 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Son dakika: Ukrayna televizyonunda yayınlanan bir basın toplantısında konuşan bebek yüzlü beş Rus askeri Putin'i öfkelendirecek nitelikte açıklamalarda bulundu. Esir düşen Rus askerleri Putin tarafından kandırıldıkları ve kazanılması mümkün olmayan Ukrayna savaşına bir 'et parçası' olarak ölmeye gönderildiklerini söyledi. Askerler "suçlu" dedikleri Putin'e Ukrayna işgali nedeniyle sert tepki gösterirken "Tüm dünyaya gerçeği söylemek istiyoruz" dedi ve kritik açıklamalarda bulundu.

MYNET/DIŞ HABER

"ÇOCUKLAR BOŞ YERE ÖLÜYOR"

Basın toplantısında konuşan askerlerden birinin ifadeleri son derece çarpıcıydı:

"Durmak istiyoruz, tüm dünyaya gerçeği söylemek istiyoruz. Çocuklar boş yere ölüyor. Putin yalancı biri. Eve gitmek istiyorum, burada olmak istemiyorum, utanıyorum, beni bağışlayın."

Askerlerin diğer ifadelerinden bazıları şöyleydi:

"Biz et parçasıyız, barışçıl şehirleri bombalayan uçaklar ve topçular tarafından öldürülüyoruz."

"Rusya'nın yoldaş cumhurbaşkanı, yalan söylüyorsunuz - burada bu tür suçları kendi isteğinize göre işliyorsunuz.

"Yanılıyorsun Putin, suçlusun. Bütün bunlara bir son vermeni istiyorum. Lütfen tüm askerlere evlerine dönmeleri emrini ver. Hükümetin akıllıca olduğunu düşündüm ama bizi et parçası gibi içeri attılar."

"HAİN İŞGALİMİZ İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Öte yandan esir alınan başka bir Rus askeri grubu, Ukrayna'da "sivilleri ve çocukları" öldürdükleri için özür dilerken görüntülendi.

Pilotlar, pazar günü düzenlenen basın toplantısında Putin'in "hain işgalini" eleştirdi.

Askerlerden biri olan Galkin Sergey Alekseevich şöyle konuştu:

"Bu toprakları işgalimizden dolayı kendim ve ekibim adına her evden, her sokaktan Ukrayna'nın her vatandaşından, yaşlılardan, kadınlardan, çocuklardan özür dilerim. Hain işgalimiz için çok özür dilerim."

"Askeri birliklerimizin generalliğine şunu söylemek istiyorum

korkak davrandılar, bize hain davrandılar."