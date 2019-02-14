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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle uğurladı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Sanatoryum Rusya'da bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği Suriye konulu zirve sona erdi.

Zirve sonrasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun sürpriz katılımı ile gerçekleşen dörtlü bir zirve daha gerçekleştirildi.

Liderlerin samimi bir ortamda basına kapalı gerçekleştirdikleri çay daveti programından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurladı.

putin

(AJANSLAR)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan putin Rusya

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