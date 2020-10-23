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Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var!

Karabağ konusunda Türkiye ile orta nokta bulunması gerekeceğini söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da "Dışarıdan sert görünebilir ama esnek bir politikacı ve Rusya için güvenilir bir ortak" ifadelerini kullandı.

Perşembe akşamı bir düşünce kuruluşunun toplantısına katılan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduklarını söyledi. İki ülkenin liderleri ile her gün görüştüğünü belirten Putin, Dağlık Karabağ'daki sorunun çözülmesini herkesten çok istediğini belirtti.

Rus lider, çatışmalarda bugüne kadar iki tarafta da 2'şer binden fazla olmak üzere toplam 5 bine yakın kaybın olduğunu açıkladı.

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