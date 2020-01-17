Putin de Libya Konferansı'na katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konferansta Suriye konusunu da gündeme getireceğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılacağı bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da konferansta Putin'in heyetinde yer alacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'in Putin'e bir mektup gönderdiği ve bu mektupta Rusya Devlet Başkanı'na "sevgili arkadaşım" diye hitap ettiği aktarıldı. Kremlin'in verdiği bilgiye göre Hafter Putin'e yönelik mektubunda, barış görüşmeleri için yeniden Moskova'ya gelebileceğini ifade ediyor. Libya'da devam eden iç savaşın iki tarafı, geçtiğimiz Pazartesi günü resmi bir ateşkes üzerinde ateşkes sağlamak için Rusya'ya gitmiş ancak yapılan görüşmeler sonuç vermemişti.

Erdoğan: Konferansta Suriye'yi de gündeme getireceğim

Libya Konferansı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Berlin'de Suriye'deki sorunları gündeme getireceğini bildirdi. İdlib'deki durum hakkında Rus mevkidaşı Putin ile görüşeceğini belirten Erdoğan, İdlib'de yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi. Rusya tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı güçlerin elindeki son büyük bölge olan İdlib'de yeni bir ateşkesin uygulanmaya başlanacağı, bunun Türkiye ile birlikte kararlaştırıldığı duyurulmuştu. Ancak bu açıklamaya rağmen, Suriye ordusu müttefiki Rusya ile birlikte, Türkiye'nin desteklediği örgütlere karşı İdlib'de operasyon düzenlemeye devam ediyor.