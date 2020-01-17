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  4. Putin de Libya Konferansı'na katılıyor

Putin de Libya Konferansı'na katılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Kremlin Sarayı, pazar günü Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'na, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılacağını duyurdu.

Putin de Libya Konferansı'na katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konferansta Suriye konusunu da gündeme getireceğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılacağı bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da konferansta Putin'in heyetinde yer alacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'in Putin'e bir mektup gönderdiği ve bu mektupta Rusya Devlet Başkanı'na "sevgili arkadaşım" diye hitap ettiği aktarıldı. Kremlin'in verdiği bilgiye göre Hafter Putin'e yönelik mektubunda, barış görüşmeleri için yeniden Moskova'ya gelebileceğini ifade ediyor. Libya'da devam eden iç savaşın iki tarafı, geçtiğimiz Pazartesi günü resmi bir ateşkes üzerinde ateşkes sağlamak için Rusya'ya gitmiş ancak yapılan görüşmeler sonuç vermemişti.

Erdoğan: Konferansta Suriye'yi de gündeme getireceğim

Libya Konferansı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Berlin'de Suriye'deki sorunları gündeme getireceğini bildirdi. İdlib'deki durum hakkında Rus mevkidaşı Putin ile görüşeceğini belirten Erdoğan, İdlib'de yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi. Rusya tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı güçlerin elindeki son büyük bölge olan İdlib'de yeni bir ateşkesin uygulanmaya başlanacağı, bunun Türkiye ile birlikte kararlaştırıldığı duyurulmuştu. Ancak bu açıklamaya rağmen, Suriye ordusu müttefiki Rusya ile birlikte, Türkiye'nin desteklediği örgütlere karşı İdlib'de operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Libya Konferansı'na üst düzey katılım

Almanya hükümetinin yoğun diplomatik çabaları ile organize edilen Libya Konferansı, üst düzey katılımla Pazar günü Berlin'de yapılacak. Bu konferansla, Birleşmiş Milletler'in Libya'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarına katkı sunmak isteyen Almanya, Libya'da savaşan taraflarla birlikte, Libya'da etkili olan ülkeleri davet etti. Erdoğan ve Putin'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson konferansa katılacaklarını teyit ettiler. Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den temsilcilerin de katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri, büyük olasılıkla Dışişleri Bakanı Pompeo ile temsil edilecek.

Miçotakis'den Merkel'e "sitem" telefonu

Bu arada söz konusu konferansa davet edilmeyen Yunanistan, Almanya'nın bu kararına tepkili. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias daha önce yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını" anlayamadıklarını ifade etmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de cuma günü, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i telefonla arayarak, Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferası'na davet edilmemelerinden duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

Atina'da hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Miçotakis, Alman mevkidaşına hem Libya'daki gelişmelerden duyduğu rahatızlığı ifade etti, hem de Türkiye'nin Akdeniz'de "istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerinden" şikayetçi oldu.

Atina, Türkiye ile Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Doğu Akdeniz'le ilgili münhasır bölge ve güvenlik mutabakatlarına tepkili. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Pazar günü Berlin'deki konferansta bu rahatsızlığı dile getirmek istiyordu. Anlaşmaya göre Türkiye ve Libya Akdeniz'deki belli bölgeleri belirleyerek buralarda sondaj çalışmaları yapabilecek. Yunanistan, sondaj çalışmalarının yapılacağı bazı bölgelerin kendi kıta sahanlığında bulunduğunu belirtiyor.

dpa,epd / ET,TY

© Deutsche Welle

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