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Putin'den ağır sözler: Küstahçaydı, işe yaramadı

17.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda ABD ve Avrupa Birliği için birbirinden sert ifadeler kullandı. ABD'nin eskiden gıda tedarikçisiyken şimdi ithalatçı konuma geldiğini belirten Putin, "Batı’nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya’ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş." ifadelerini kullandı.

Putin'den ağır sözler: Küstahçaydı, işe yaramadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti. Kendi nüfuslarına zarar veriyorlar. AB, Rusya’ya yaptırımları nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybetti. Batı’nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya’ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti fakat başarısız oldu" dedi.

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Putin'in sözlerinden satır başları şu şekilde:

Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız. Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor. Gıda tedariki konusunda diyaloğa hazırız. Orta Doğu ve Afrika’ya gıda yardımı yapacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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