Uçak kazasında Rusya'nın parmağı mı var? Putin'den Aliyev'e özür telefonu

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giderken Kazakistan'ın Aktau şehrinde düşmüş ve 38 kişi ölmüştü. Kazadan sağ kurtulanlar da olmuştu. Yaşanan kazayla ilgili Rusya'nın uçağı düşürdüğüne ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. O iddialar bugün doğrulandı.

VAHİM İDDİALAR

Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili yeni bir iddia uluslararası arenada tartışma yarattı. Azerbaycan medyası uçağın rotasının kasıtlı olarak Hazar Denizi’ne yönlendirildiğini ve burada düşürülmek istendiğini ileri sürdü. İddiaya göre Rusya elektronik harp sistemleri ve hava savunma ateşiyle uçağın kontrolünü zayıflatarak denize düşmesini sağlamak istedi.

Amaç enkazın denizde kaybolarak delillerin yok edilmesiydi. Flightradar’ın verilerine göre uçak 75 dakika boyunca dengesiz bir şekilde irtifa ve hız kaybetti. GPS sistemine yapılan müdahaleler sonucunda uçak yanlış konum bilgileri gönderdi.

Enkaz görüntülerinde ise dikey dengeleyicide delikler bulundu ve bu hasarın bir patlama veya şarapnel parçalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Rus yetkililer ise kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını savunarak uçağın yakıtının bittiği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak uzmanlar yere çakılan uçağın patladığını ve yakıtın tamamen tükenmediğini belirtiyor.

PUTIN'DEN ALİYEV'E ÖZÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüşerek, (Azerbaycan uçağının düşürüldüğü) "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.

NE OLMUŞTU?

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye gittiği öğrenilmişti. Yetkililer düşen uçaktan kurtulan yolcuların olduğu belirtirken 38 kişi hayatını feci şekilde kaybetmişti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, uçakta 37 Azerbaycan, 16 Rusya, altı Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Acil durum bakanlığı, hayatta kaldığı bilinen 25 kişiden 22'sinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır