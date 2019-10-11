Putin'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama

IFAX haber ajans\u0131n\u0131n son dakika geli\u015fmesi \u015feklinde aktard\u0131\u011f\u0131 haberde Putin, "Harek\u00e2t dolay\u0131s\u0131yla tutuklu I\u015e\u0130D'liler Suriye'nin kuzeydo\u011fusundaki cezaevlerinden ka\u00e7abilir" dedi.\nPARTNER44 bin y\u0131l \u00f6nce \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc! Bu halde bulunduFransa: T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik AB yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 masadaFAZ: Tek ba\u015f\u0131na kalm\u0131\u015f bir T\u00fcrkiye Ortado\u011fu girdab\u0131na kap\u0131labilir
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