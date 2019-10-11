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Putin'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili ilk açıklamalarını yaptı.

Putin'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama

IFAX haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde aktardığı haberde Putin, "Harekât dolayısıyla tutuklu IŞİD'liler Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinden kaçabilir" dedi.


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Vladimir Putin Rusya

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