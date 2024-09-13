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Putin'den Batı'ya sert uyarı! "Savaş ilanı sayarız"

BBC BBC
13.09.2024 16:20
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya sert bir uyarı geldi. Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırması durumunda NATO ile savaş haline geçecekleri uyarısını yaptı.

Putin'den Batı'ya sert uyarı! "Savaş ilanı sayarız"

ABD’nin başını çektiği Batı bloğu, Kiev’in bu yöndeki talebine olumlu yanıt sinyali veriyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Volodimir Zelenskiy’nin talebinin hızlı bir şekilde karara bağlayacağını söylemişti.

Bu açıklama sonrası konuşan Putin, söz konusu silahların Rusya topraklarını hedef almasının savaşın “seyrini değiştireceğini” söyledi.

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"NATO, RUSYA İLE SAVAŞ HALİNDE DEMEKTİR"

Rusya lideri, “NATO ülkeleri, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri bu durumda Rusya ile savaş halinde demektir” ddedi.

"UYGUN BİR KARAR ALIRIZ"

Putin sözlerinin devamında, “karşı karşıya olacağımız tehdide uygun bir karar alırız” uyarısı yaptı.

"RUSYA TESİSLERİNİ TAŞIMAYA BAŞLADI"

Kiev kendisine sağlanan uzun menzilli silahları Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik kullanmak istiyor.

Mevcut protokoller gereği, bu silahların Ukrayna toprakları içindeki Rus hedefleri üzerinde kullanımına izin veriliyor.

Perşembe günü Polonya’nın başkenti Varşova’da konuşan Blinken, oluşan yeni durumlara adapte olur şekilde hareket edeceğiz mesajı verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de Çarşamba günü Kiev’e yaptığı ziyarette, Rusya’nın İran yapımı balistik füzeleri Ukrayna topraklarında kullanmasının bu konudaki “tartışmayı değiştirdiğini” söylemişti.

Zelenskiy, sürecin gecikmesi nedeniyle, Rusya’nın olası askeri tesislerini taşımaya başladığını savundu.

Biden’ın bu konudaki kararı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Cuma günü Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede vermesi bekleniyor.

KURSK'TA KARŞI SALDIRI

Keir Starmer, Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek

Ağustos ayının başında Rusya topraklarına giren Ukrayna birliklerine de bir karşı saldırı başlatıldı.

Zelenskiy de Rusya’nın Kursk bölgesindeki birliklerine saldırdığını doğruladı.

Kiev, 6 Ağustos’ta başlattığı sürpriz saldırıda, 100 yerleşimin bulunduğu 1300 kilometrekarelik bir alanın Ukrayna’nın eline geçtiğini duyurmuştu.

Moskova, Ukrayna kontrolünde olan 10 yerleşimi geri aldıklarını açıkladı.

Volodimir Zelenskiy, bu cephedeki durumun Ukrayna planına uygun şekilde geliştiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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