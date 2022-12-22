Putin'den Batılı ülkelere sert sözler! 'Çalmaya alışmışlar...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Putin, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak.” dedi.

Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA'YA YAPILAN TOPLAM DIŞ MALİ YARDIM 100 MİLYAR DOLARI BULDU'

Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önemli kayıplara rağmen ABD ve müttefiklerinin artan yardımıyla aktif direniş gösterdiğini söyledi. Gerasimov, "Bugün ABD ve müttefikleri, çatışmayı uzatmak için Kiev'e askeri yardım hacmini sürekli artırıyor. Ukrayna'ya yapılan toplam dış mali yardım yaklaşık 100 milyar doları buldu. Silah tedarikinde en önemli katkı ABD, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan geliyor." dedi.



