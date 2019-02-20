HABER

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD'ye rest çekti ve "Rusya yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı bölgeleri değil, konuşlandırma kararı alınan yerleri de hedef alacak." dedi.

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

INF ANLAŞMASI

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den çekilme kararının Rusya'ya karşı yapılan asılsız suçlamalara dayandığını söyledi. Füze konuşlandırma konusunda ilk adımı Rusya'nın atmayacağını belirten Putin, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

Putin, ABD'nin füze konuşlandırması durumunda Rusya'nın da benzer adımı atacağını ifade etti. Putin "Rusya yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı bölgeleri değil, konuşlandırma kararı alınan yerleri de hedef alacak." diyerek ABD'ye rest çekti.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
putin INF anlaşma füze hedef saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak köpeğini öldüresiye yumruklayan bu adam aranıyor

Sokak köpeğini öldüresiye yumrukladı!

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Mega deprem için tarih verildi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

ABD ordusu 'savaş' açtı! Resmi açıklama yapıldı

ABD ordusu 'savaş' açtı! Resmi açıklama yapıldı

Ünlü restoran zincirinde şok! Tepsileri 'uygunsuz' yerlerine sürdü

Tepsileri 'uygunsuz' yerlerine sürüp video çekti

Beşar Esad'ın danışmanı, 'Kürtlere özerklik' iddialarını reddetti

Esad'ın danışmanı, 'Kürtlere özerklik' iddialarını reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.