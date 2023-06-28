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Putin'den cami ziyareti: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur

28.06.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrindeki camiyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklara dikkat çekerek, "Bizim ülkemizde bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız." ifadelerini kullandı.

Putin'den cami ziyareti: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine işaret ederek, "Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur." dedi.

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"HEM ANAYASA GÖRE, HEM DE KANUNA GÖRE SUÇ"

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu. Derbent'in tarihi camisini ziyaret eden Putin, Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya geldi. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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Putin, hediye için teşekkür ederek "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız." diye konuştu.


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Rusya cami putin

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