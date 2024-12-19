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  4. Putin'den çarpıcı Suriye yorumu! "Yenilmedik, hedefimize ulaştık"

Putin'den çarpıcı Suriye yorumu! "Yenilmedik, hedefimize ulaştık"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.12.2024 14:22
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye meselesiyle ilgili olarak 'yenilmediklerini' ifade eden Putin, "Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı." dedi.

Putin'den çarpıcı Suriye yorumu! "Yenilmedik, hedefimize ulaştık"

Rus lider Putin, 'Yılın Özeti' programına katıldı. Putin burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin, Rusya'nın Suriye'de 'yenilmediğini' belirtti. Öte yandan Putin, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Muhammed El Beşir liderliğindeki geçici hükümetle iletişim içinde olduklarını aktardı.

"HAVA VE DENİZ ÜSLERİMİZİ İNSANİ AMAÇLARLA KULLANMALARINI ÖNERDİK"

Putin, Rusya'nın Suriye topraklarındaki askeri üsleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Ortaklarımıza hava ve deniz üslerimizi insani amaçlarla kullanmalarını önerdik." açıklamasında bulundu.

Putin ayrıca Rusya’nın Suriye’de kara kuvveti olmadığını, askeri varlığının bir hava kuvveti ve bir deniz üssüyle sınırlı olduğunu ifade etti. İran destekli güçler tarafından desteklenen on binlerce Suriye askerinin Halep ve diğer birçok bölgeden savaşmadan çekildiğini belirten Putin, Esad’ın devrilmesinden Suriye’deki Hmeymim üssünden 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran’a tahliye ettiklerini açıkladı.

"GÖREVİMİZ TERÖR YUVASININ KURULMASINI ENGELLEMEKTİ"

Putin, Rusya'nın Suriye'de 'yenilmediğini' belirterek, "Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana." dedi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya esad
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