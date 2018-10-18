Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!

Reuters’ın flaş olarak geçtiği habere göre Putin, “Teröristler, Fırat’ın güneyinde birkaç Amerikan vatandaşını rehin aldı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin ABD vatandaşlarını alıkoyduğunu açıkladı. Putin, ABD ve ABD güdümündeki güçler sebebiyle IŞİD'in Suriye'deki varlığını genişlettiğini belirtti.

Putin, IŞİD'in bugüne kadar 700 kadar kişiyi rehin aldığını sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE GEREKEN HER ŞEYİ YAPIYOR'

Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma doğrultusunda İdlib'le ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılacak şeylerin kolay olmadığını, tüm sorumlulukların henüz yerine getirilmediğini, ancak Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi.

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Türkiye'nin İdlib'le ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusuna yanıt verdi.

İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Putin, Türkiye'ye Suriye krizini çözme konusunda yardım ettiği için teşekkür etti.

Putin "Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmedi, ancak bunun üzerinde çalışıyorlar. Bunu görüyoruz, çalışıyorlar. Her şey o kadar kolay değil, aksine zor. Ancak Türkiye üstlendiği sorumlulukları yerine getiriyor. Anlaştığımız 15-20 kilometrelik İdlib'deki bölgenin kurulumuna devam ediliyor" dedi.

