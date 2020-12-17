Putin'den çok önemli Erdoğan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu seneki yıl sonu basın toplantısı pandemi nedeniyle iptal edilmedi ancak formatı öncekilerden farklı. Söz konusu farklılıklardan birisi, normalde geniş ve oldukça kalabalık bir salonda gerçekleştirilen basın toplantısının bu sefer video-konferans yoluyla gerçekleştiriliyor olması.

Putin’in gazetecilerin sorularını yanıtladığı yıl sonu basın toplantıları saatlerce sürüyor ve ne kadar süreceği önceden belirlenmiyor. Daha öncekilerinde de olduğu gibi bu sene de Rusya liderinin yıl boyunca yaşanan gelişmelere dair soruları yanıtlarken önemli açıklamalar yaptı.

Bu basın toplantıların en uzunu 2008 yılındakiydi ve tam 4 saat 40 dakika sürmüştü. Rusya lideri geçen seneki basın toplantısındaysa 4 saat 18 dakika boyunca 57 basın mensubunun sorusunu cevaplamıştı.

ERDOĞAN HAKKINDA AÇIKLAMA

Rusya lideri Putin, Türkiye’yle ilişkilere dair bir soru üstüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Erdoğan'a ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz dahi oluyor. Ancak o (Erdoğan), sözünü tutan bir insan, bir erkek” değerlendirmesini yaptı.