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Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Rusya lideri Vladimir Putin, İdlib'de Suriye ordusu ve silahlı grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, "Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma" dedi. Putin ayrıca, Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada, İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulup terörist grupların bu bölgeden uzaklaştırılmasını öngören anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda bu anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda gerçekten çok aktif çalışmalar yürütüyoruz" diyen Rus lider, bu çalışmaların İran'ın desteğiyle devam ettirileceğini de belirtti.

Putin ayrıca, "Bu, Rusya ve Türkiye arasında yapılmış çok iyi bir anlaşma. Zira yeniden kan dökülmesini önledi" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Putin, yabancı güçlerin hepsinin er geç Suriye'den çekilmesini istediklerini de vurguladı.

Rusya lideri, Suriye'den çekilmesi gereken üçüncü taraflar arasında Rus güçlerinin de bulunup bulunmadığı sorusu karşısındaysa, "Evet, Suriye hükümetinin bunu kabul etmesi halinde, Rusya da bu güçlere dahil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
putin Türkiye Suriye İdlib silahsızlanma bölgesi İRAN Moskova

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
putinla kavga etti ruslar gelmedi ticareti bitirdi abd'ye kavga etti dolar kaç oldu şimdi ikisiylede iyi halkın durumu ortada bu nasıl idareci nasıl bir yönetici zamlara boğulduk kimsenin bişi yaptığı yok halk olmak ne kadar acı verici bir hal oldu bu ülkede nasıl yaşayacağımızı şaşırdık çocuk yapamıyoruz düştüğümüz hale bak evlenecekler evlenemiyor böyle ülke mi yönetilir
Brava Putin,bravaa:) Pardon,bravo...
Oyuna gel oyuna rejim türkiye askerini çeksin diyor rusya bizde çekiliriz diyor iran sinsice bekliyor abd ve israil eliyle yabancı askerler cirit atıyor özetle suriye kaderine bırakılsın kimse müdahele etmesin isteniyor fakat altında çok yılan var bu taşın say say yaz yaz bitmez tampon bölgenin işe yaramaması için ellerinden geleni yapıyorlar türkiye üzerinden avrupaya salacaklar sözde terörü ama batımıza kayacak bu terör doğuda çok güçlüyüz nasılsa ..
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