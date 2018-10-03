Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada, İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulup terörist grupların bu bölgeden uzaklaştırılmasını öngören anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda bu anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda gerçekten çok aktif çalışmalar yürütüyoruz" diyen Rus lider, bu çalışmaların İran'ın desteğiyle devam ettirileceğini de belirtti.

Putin ayrıca, "Bu, Rusya ve Türkiye arasında yapılmış çok iyi bir anlaşma. Zira yeniden kan dökülmesini önledi" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Putin, yabancı güçlerin hepsinin er geç Suriye'den çekilmesini istediklerini de vurguladı.

Rusya lideri, Suriye'den çekilmesi gereken üçüncü taraflar arasında Rus güçlerinin de bulunup bulunmadığı sorusu karşısındaysa, "Evet, Suriye hükümetinin bunu kabul etmesi halinde, Rusya da bu güçlere dahil" dedi.

