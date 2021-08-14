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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

14.08.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kahramanmaraş'ta Be-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı iletti.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili telgraf gönderdi.

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"CESARET VE METANET DİLİYORUM"

Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Putin'in, kazada hayatını kaybeden Rus askerlerin yakınlarına da taziyede bulunduğu belirtilerek, bu askerlerin taltif edilmesi için talimat verdiği kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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