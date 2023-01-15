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  4. Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması! 'Umuyorum ki savaşçılarımız...'

Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması! 'Umuyorum ki savaşçılarımız...'

15.01.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın Ukrayna’da sürdüğü askeri operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Putin, "Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor. Umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" dedi.

Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması! 'Umuyorum ki savaşçılarımız...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA AÇIKLADI, UKRAYNA YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile devam eden şiddetli çatışmaların ardından Donetsk’e bağlı kritik öneme sahip Soledar kentinde kontrolün ele geçirildiği bildirilmişti. Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bakhmut şehrindeki Ukraynalı birliklerin ikmal yollarının kesileceği ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ablukaya alınacağı belirtilmişti.

Rusya’dan gelen kritik açıklamaya Ukrayna’dan da yanıt gecikmemişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Askeri Komutanlığı Sözcüsü Serhiy Cherevatyi, Rusya’nın Soledar’da kontrolü ele geçirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtmişti. Cherevatyi, “Askerlerimizin konumlarını açıklamak istemediğimiz için daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz" demişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

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