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Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

30.06.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili olarak "Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız" dedi.

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılma kararı almıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Eskiden onlar için herhangi bir tehdit bulunmadığını belirten Putin, "Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız" dedi.

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"BİZİ ENDİŞELENDİRECEK BİR ŞEY YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat’ta düzenlenen 6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA | Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili açıklama: Sonuçları olur Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili açıklama: Sonuçları olur

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı değerlendiren Putin, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya ile sorun yaşamadığını belirterek, "Ne toprak sorunumuz ne de anlaşmazlıklarımız var. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok." dedi.

"KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Öte yandan, Putin, iki ülkenin NATO'ya katılmasının tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak, "Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız. Bu bariz olan bir şey ve bunu net şekilde anlamaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna ile sorun yaşadıklarını belirten Putin, "Ukrayna ile durum tamamen farklıdır. Finlandiya ve İsveç'te buna benzer bir şey yok. Bu tamamen farklı bir durum. İsveç ve Finlandiya istiyorsa NATO'ya katılsınlar." ifadelerini kullandı.

"NATO'nun Soğuk Savaş'ın kalıntısı olduğunu" belirten Putin, "NATO, ABD'ye dış siyasetinin bir enstrümanı olarak uydularını kendisinin buyruğu altında tutmak için lazımdır." dedi.

UKRAYNA AÇIKLAMASI: DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla devam eden savaşa değinen Putin, "Ukrayna'daki hedeflerimiz değişmedi. 24 Şubat sabahı halka açık şekilde tüm ülkeye ve tüm dünyaya her şeyi söyledim. Buna ekleyeceğim bir şey yok. Değişen bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Ukrayna'da her şeyin planladıklarına göre yürüdüğünü belirten Putin, askeri eylemlerinin sonlandırılması konusunda tarih vermek istemediğini söyledi.

Ukrayna'nın Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin vurulmasına da değinen Putin, "bunun bir terör saldırısı olmadığını ve patlamanın orada gerçekleşmediğini" savundu.

Putin, "Rus ordusu hiçbir sivil hedefi vurmuyor. Buna gerek yok. Neyin nerede bulunduğunu tespit etmek için tüm imkanlara sahibiz. Uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla hedeflere ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

JOHNSON'A YANIT: THATCHER ARJANTİN'E KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Rusya Devlet Başkanı kadın olsaydı, savaş olmazdı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, "eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in Falkland Adaları için Arjantin'e karşı savaş başlattığını" anımsattı.

Putin, "Bir kadın savaşı başlatma kararı aldı. Falkland Adaları nerede ve İngiltere nerede? Bunun sebebi, emperyalist hırslar ve emperyalist statünün onaylattırılmasıdır. Bu nedenle mevcut İngiltere Başbakanı'nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlıştır." dedi.

Kaynak: AA

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NATO Finlandiya İsveç Rusya Vladimir Putin
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