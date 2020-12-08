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Putin’den eski damadına milyon dolarlık düğün hediyesi!

08.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Putin’den eski damadına milyon dolarlık düğün hediyesi!

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı Katerina Tikhonova'yla evli olan Kirill Shamalov, ülkenin en büyük petrokimya şirketlerinden biri olan Sibur'dan aldığı hisselerle gündemde. 380 milyon dolarlık hisselerin sadece 100 dolara alınması, 'Putin'in düğün hediyesi' olarak yorumlandı.

Son dönemde sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar ve görevini bırakacağına yönelik iddialarla gündemde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez kızı ve eski damadıyla uluslararası basının radarı altında.

Putin’in yakın arkadaşının oğlu olan Kirill Shamalov, 2013 yılında Rusya liderinin kızı Katerina Tikhonova’yla evlendi. Bu evlilikten kısa süre sonra Shamalov, ülkenin en büyük petrokimya şirketlerinden biri olan Sibur’dan inanılması güç şekilde bir hisse alımı gerçekleştirdi.

iStories soruşturma kurulu ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP) elde ettiği raporlara göre, Shamalov 380 milyon dolarlık hisseleri offshore şirketi üzerinden yalnızca 100 dolara aldı. Guardian söz konusu satın almayı, geçtiğimiz aylarda Rusya’da zehirlenen ve Almanya’da tedavi olan muhalif lider Aleksey Navalni’ye yorumlattı.

PUTİN’İN YAKININDA EV ALDI

Navalni, “Oldukça basit. Putin’in kızı evlendi ve yeni evli çift 380 milyon dolarlık düğün hediyesine kavuştu” ifadelerini kullandı. Çiftin düğünün ardından Putin’in konutunun yakınlarında milyonlarca dolarlık bir ev aldığı ve içini de lüks eşyalarla donattığı belirtildi.

CEO: AYRICALIK YOKTU

Guardian’ın görüş almak için iletişime geçtiği Shamalov’un şirketi Ladoga Management’tan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Sibur’un CEO’su söz konusu satın almayı doğruladı. CEO Dmitry Konov, “Satın alma şartları diğer yöneticilere olduğundan farklı değildi. Shamalov’a bir ayrıcalık sunulmadı. Şirket, bağımsız uzmanlara belge sunmaya hazır” dedi.

Öte yandan 2018 yılında boşanan Shamalov ve Tikhonova’nın düğününe ait fotoğraflar da ortaya çıktı. Igora adlı bir kayak merkezinde üç gün süren bir törenle evlenen çift, siyah beyaz fotoğraflarda iki farklı kıyafetle dikkat çekiyor. Çiftin boşanma sebebi olarak Shamalov’un Zhanna Volkova ile ilişkisi olması gösterildi.

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