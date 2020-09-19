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Putin'den iddialı açıklama: Silahlarımızın dünyada eşi benzeri yok

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında iddialı açıklamalar yaparak ülkesinin envanterindeki birçok silahın eşi ve benzeri olmadığını savundu.

Putin'den iddialı açıklama: Silahlarımızın dünyada eşi benzeri yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 19 Eylül Silah Üreticileri Günü nedeniyle Rusya Federasyonu Askeri-Sanayi Komisyonu üyeleri ile tele konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Rusya’nın silah yatırımına verdiği önemi anlatan Putin, “Rusya’nın askeri - sanayi kompleksinin gelişiminin en önemli unsurları usta işçiler, mühendisler ve konunun uzmanlarıdır. 30 ile 40 yaşları arasında olan yeteneklerini ortaya koyan, biriken tecrübelerini kullanan kişilerle kompleksin gelişimi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

'BU TÜR UZMANLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Bu konuda insan yetiştirilmesi konusuna verdikleri önemi ifade eden Putin, “Devlet savunma sisteminin etkin ve zamanında uygulanması, bilimsel ve teknik başarıların seri üretime hızlı bir şekilde fayda sağlaması için endüstrine olağanüstü durumlarda çözüm olacak ustaları yetiştirmek önemlidir. Yüzlerce uzmandan bahsediyoruz. Bu tür uzmanlara ihtiyacımız var” dedi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERLERİ YOK'

Putin konuşmasının devamında ülkesinin Rus sivil silah üretim şirketlerinin üretimlerini yüzde 50 oranında arttırdığına dikkat çekerken aynı zamanda bu şirketlerin gelişimi için devlet olarak desteklerinden de bahsetti. Rusya’nın yeni nesil silah üretimini överek iddialı açıklamalarda bulunan Putin, “Silahlarımızın bazı özellikleri bakımından dünyada eşi benzeri olmayan silahlardır. Yeni nesil silahlarımız yabancı ülke üreticilerin çok önündedir” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Rusya’da silah endüstrisiyle ilgili yeni yatırım ve fiyat düzenlemesi konusunda yasal düzenlemeler ve çalışmaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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