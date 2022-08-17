Putin'den Kahraman Anne projesi! 10 çocuk yapana 294 bin TL verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşen doğum oranlarının körüklediği demografik krizle boğuşurken, Sovyet döneminden kalma 'Kahraman Anne' ödülünü yeniden canlandırdı. Söz konusu sistem içerisinde 10 veya daha fazla çocuk doğuran ve büyüten kadınlara 10. çocukları bir yaşına girer girmez bir kereye mahsus 1 milyon ruble verilecek.

YÜKSEK RÜTBELİ DEVLET YETKİLİLERİYLE AYNI STATÜ SEVİYESİNDE

Kararnameye göre anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybederlerse hala hak kazanmaya devam edecek. Kahraman Anne unvanının, Rusya Kahramanı gibi yüksek rütbeli devlet yetkilileriyle aynı statü seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Sovyet döneminde Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

Rusya'nın nüfusu, 2022'nin başlarında yaklaşık 400.000 kişilik bir düşüşün ardından 145,1 milyona düşerek onlarca yıldır neredeyse sürekli bir düşüş yaşıyor.



