HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den Kahraman Anne projesi! 10 çocuk yapana 294 bin TL verilecek

Putin'den Kahraman Anne projesi! 10 çocuk yapana 294 bin TL verilecek

17.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da Kahraman Anne adı verilen projeyle 10 ve daha fazla çocuk doğuran kadına ödül verilecek. Sovyet döneminde de uygulanan bu sistem sayesinde ülkenin düşen doğum oranlarının artması hedefleniyor. Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre kadınlara 1 milyon ruble yani 294 bin TL verilecek. Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

Putin'den Kahraman Anne projesi! 10 çocuk yapana 294 bin TL verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşen doğum oranlarının körüklediği demografik krizle boğuşurken, Sovyet döneminden kalma 'Kahraman Anne' ödülünü yeniden canlandırdı. Söz konusu sistem içerisinde 10 veya daha fazla çocuk doğuran ve büyüten kadınlara 10. çocukları bir yaşına girer girmez bir kereye mahsus 1 milyon ruble verilecek.

YÜKSEK RÜTBELİ DEVLET YETKİLİLERİYLE AYNI STATÜ SEVİYESİNDE

Kararnameye göre anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybederlerse hala hak kazanmaya devam edecek. Kahraman Anne unvanının, Rusya Kahramanı gibi yüksek rütbeli devlet yetkilileriyle aynı statü seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Screenshot_1

Sovyet döneminde Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

Rusya'nın nüfusu, 2022'nin başlarında yaklaşık 400.000 kişilik bir düşüşün ardından 145,1 milyona düşerek onlarca yıldır neredeyse sürekli bir düşüş yaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege'de akla zarar proje! "Türkiye daha da güçlenmeden"Ege'de akla zarar proje! "Türkiye daha da güçlenmeden"
Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'
Bekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildiBekçiler için flaş karar! 81 ile gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

İlginizi Çekebilir

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tiroit, kanser, kalp... Faydaları şaşkına çevirdi

Tiroit, kanser, kalp... Faydaları şaşkına çevirdi

İddialı poza yorumu sosyal medyayı salladı

İddialı poza yorumu sosyal medyayı salladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.