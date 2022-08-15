Putin'den Kim Jong-un'a mektup! Kuzey Kore liderinin yanıtı dikkat çekti

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta işgal ettiği Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerini Kuzey Kore'nin tanımasıyla iki ülke arasındaki işbirliği güçlenirken Putin de Kore Kurtuluş Günü dolayısıyla Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta "Ortak çabalarımızla, kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkilerimizi genişletmeye devam edeceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN İKİ ÜLKE HALKININ ÇIKARINA"

Putin'in mektupta kaleme aldığı ifadeler şöyle:

“Ülkelerimiz, Joseon'un kurtuluşu için omuz omuza savaşan Kızıl Ordu askerlerinin ve Koreli yurtseverlerin anılarını yaşatıyor. Zor günlerde hazırlanan şanlı dostluk ve işbirliği geleneği, Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi için hala sağlam bir temel teşkil etmektedir. Ortak çabalarımızla, kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkilerimizi genişletmeye devam edeceğimize eminim. Bu tamamen iki ülke halkının çıkarınadır ve bir bütün olarak Kore yarımadasının ve Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.”

"KORE İLE RUSYA ARASINDA İLİŞKİNİN GELİŞTİRİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Kim Jong-un ise Putin’in mektubuna şu sözlerle karşılık verdi:

“Joseon'un kurtuluşu için savaşan Kızıl Ordu askerleri, kanlarını ve hayatlarını cömertçe feda eden yüce bir enternasyonalizm örneği gösterdiler. Kore ile Rusya arasında, kökleri yoldaş dostluğuna, birliğe dayanan dostane ve işbirlikçi ilişkinin daha güçlü bir şekilde güçlendirileceğine ve geliştirileceğine inanıyorum.”

KUZEY KORE, DONETSK VE LUHANSK’I TANIMIŞTI

Kuzey Kore, Suriye’den sonra Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan ülke olmuştu. Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Pushilin, sosyal medya hesabından Kuzey Kore’ye teşekkür etmişti.

