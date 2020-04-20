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Putin'den korkutan koronavirüs açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Rusya'dan koronavirüs açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) salgınında Rusya’nın henüz zirve noktayı görmediğini söyledi.

Putin'den korkutan koronavirüs açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleşen bir video konferansta koronavirüs ile ilgili yaptığı konuşmada “zirveyi düzleştirmek" için tüm çabanın harcanması gerektiğini vurguladı.

Putin ayrıca virüsün yayılımının kontrol altında olduğunu da ekledi.

Öte yandan, ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle enfekte kişi sayısı 47 bin 121’e yükselirken; 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölen kişilerin sayısı 405’e ulaştı.

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putin koronavirüs

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