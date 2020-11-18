Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi.

Ülkedeki salgın durumunun "basit olmadığını" belirten Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor. Vakalar artıyor. Bunu rakamlardan görüyoruz. Maalesef, durumu ağır olan hasta sayısı da artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." şeklinde konuştu.

Putin, durumun olduğundan farklı gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şey yolundaymış gibi davranmak kesinlikle kabul edilemez. Ne burada, ne merkezde ne de bölgelerde durumu güzelmiş gibi gösteren raporlara ihtiyacımız yok." dedi.

Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 test sonuçlarının 48 saat içinde çıktığını belirten Putin, bu sürenin kısaltılmasının önemine dikkati çekti.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 221 bin Kovid-19 hastasının ülkedeki hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, "Bunların yüzde 10'unun durumu ağır. Yaklaşık 5 bin Kovid-19 hastası da solunum cihazına bağlı." dedi.