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Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

18.11.2020 19:29 | Son Güncelleme:
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Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zor olduğunu belirterek, "Ülkedeki vakalar artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." dedi.

Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi.

Ülkedeki salgın durumunun "basit olmadığını" belirten Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor. Vakalar artıyor. Bunu rakamlardan görüyoruz. Maalesef, durumu ağır olan hasta sayısı da artıyor. Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor." şeklinde konuştu.

Putin, durumun olduğundan farklı gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şey yolundaymış gibi davranmak kesinlikle kabul edilemez. Ne burada, ne merkezde ne de bölgelerde durumu güzelmiş gibi gösteren raporlara ihtiyacımız yok." dedi.

Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 test sonuçlarının 48 saat içinde çıktığını belirten Putin, bu sürenin kısaltılmasının önemine dikkati çekti.

  • "Vektör" aşısının üçüncü faz klinik deneyleri başladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 221 bin Kovid-19 hastasının ülkedeki hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, "Bunların yüzde 10'unun durumu ağır. Yaklaşık 5 bin Kovid-19 hastası da solunum cihazına bağlı." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise ülkede Kovid-19 hastaları için ayrılan yatakların yüzde 81'inin dolu olduğunu ifade etti.

Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aday aşısının daha önce tescillendiğini hatırlatan Golikova, "Bugün, Vektör aşısının tescil sonrası üçüncü faz klinik deneyleri başladı." dedi.

Golikova, bu aşının 3. faz klinik deneylerine 3 bin kişinin katılacağını aktardı.

Rusya'da yaklaşık 16 milyon 800 bin öğrencinin olduğuna dikkati çeken Golikova, ülkenin 42 bölgesindeki okulların salgın nedeniyle kapatıldığını dile getirdi.

  • Kovid-19 günlük ölü sayısı 456 ile en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 20 bin 985 artarak 1 milyon 991 bin 998'e, iyileşen sayısı ise 25 bin 179 artışla 1 milyon 501 bin 83'e ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle 456 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 34 bin 387'ye yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 174 artarak 526 bin 630'a, hayatını kaybeden sayısı ise 76 artışla 8 bin 9'a çıktı.


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