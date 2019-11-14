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Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:42 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoğun temas içerisinde olduklarını belirterek, "Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. Türk tarafı, çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız" dedi.

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin, Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de DEAŞ'ı mağlup ettiklerine dair açıklamalarını değerlendiren Putin, "ABD'nin katkısı oldu. Ancak askeri operasyonumuzun boyutu ve sonuçlarını göz önünde bulundurduğunuzda tarafsız her göz Rusya'nın burada oynadığı rolü görebilir." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın, Suriye operasyonuna başlamadan önce koyduğu hedeflere büyük oranda ulaştığını vurgulayarak, "Suriyeli sınır güvenlikleri Türkiye sınırında devriyelere başladı. Oralarda kimlerin kampları olduğuna dair artık daha fazla bilgimiz var. Suriye'deki militanlar civardaki Avrupa dahil tüm ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

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'ABD'NİN BURADAKİ VARLIĞINI MEŞRU GÖRMÜYORUZ'

İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'de tamamlanması gereken çok sayıda görev olduğunu savunan Putin, "ABD ordusu da hala bu bölgede ve birçok defa söylediğimiz gibi ABD'nin buradaki varlığını meşru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece yoğun temas halinde olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. İş birliğimizi göz önünde bulundurduğunuzda, Türk tarafı çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek, buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız. Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık." (AA)


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Anahtar Kelimeler:
putin Türkiye Suriye

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