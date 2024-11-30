Putin'den 'nükleer savaş' resti! Açık açık uyardı, dünyayı tedirgin etti: "Elimizdeki tüm silahları kullanacağız"

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusunun, Batı’nın temin ettiği uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Bunun, Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmalara dahil olduğu anlamına geldiğini" söyledi.

PUTİN: "KARŞILIK VERECEĞİZ"

Putin, gece Ukrayna’nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Elbette, Rusya’ya yönelik agresif eylemlere karşılık vereceğiz. Vurulacak hedefler Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Çünkü her bir hedefe uygun araç kullanılmalı." dedi.

"OREŞNİK" BALİSTİK FÜZESİ TEST EDİLMİŞTİ

Rus ordusunun, geçen hafta ABD ve İngiltere menşeli uzun menzilli silahların kullanımına karşılık Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine düzenlenen saldırıda, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi test ettiğini anımsatan Putin, bu füze sistemini test etmeye ve yenilemeye devam edeceklerini dile getirdi.

"GÜN İÇİNDE HER ŞEY MÜMKÜN"

Putin, "Oreşnik füzesiyle Ukrayna’da siyasi mi askeri mi karar merkezlerinin vurulacağı" yönündeki sorusuna ilişkin ise "Sovyetler Birliği döneminde hava durumu tahminiyle ilgili bir şaka vardı: Gün içinde her şey mümkün." ifadesini kullandı.

Rusya’nın söz konusu füzeye sahip olması nedeniyle Ukrayna konusundaki yaklaşımının değişmediğini söyleyen Putin, Ukrayna ile önceden bildirdikleri şartlarda müzakerelere açık olduklarını tekrarladı.

"UKRAYNA'NIN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya nükleer silahın teslim edilmesi ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Eğer Ukrayna’ya nükleer silah resmen teslim edilirse, bu, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesiyle (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) ilgili üstlenilen tüm yükümlülüklerin ihlali anlamına gelecek. Ukrayna’da buna izin vermeyeceğiz. Her adımı takip edeceğiz."

Putin, Batılı yetkililerin nükleer silahla ilgili yaptıkları açıklamaların "sorumsuzca" olduğunun altını çizdi.

Bazı Batılı ülke yetkilileriyle etkileşimde olduklarını belirten Putin, "Söz konusu ülkelerin liderleriyle temaslarım olmadı, ancak bazılarının temas kurmak ve Ukrayna’daki durumla ilgili sorunları ele almak istediğini biliyorum." dedi.

"TRUMP GÜVENDE DEĞİL"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "zeki" ve "tecrübeli" biri olduğunu belirten Trump, "Trump'a karşı cinayet teşebbüsü dahil medeni olmayan mücadele yöntemleri kullanıldı. O şimdi de güvende değil. ABD'nin tarihinde çeşitli olaylar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Vladimir Putin, ABD’deki iç siyasi mücadelede Trump ailesine yönelik baskı kurulduğuna dikkati çekerek, "Rusya'da haydutlar bile bunu yapmıyor." ifadesini kullandı.

"ERMENİSTAN'IN KGAÖ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARA DÖNME İHTİMALİ VAR"

Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararını da değerlendiren Putin, her ülkenin kendi güvenliğini ne şekilde sağlayacağını seçme hakkına sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu durumun, Ermenistan'daki iç siyasi süreçler tarafından belirlendiğini düşünüyorum. Elbette tüm bunlar Karabağ'daki krizin sonuçlarıyla bağlantılı. Tüm olanların KGAÖ ile hiçbir ilgisi yok. Çünkü Ermenistan'a karşı dışardan herhangi saldırı olmadı. KGAÖ ise üye ülkelerini dış saldırılardan korumak için oluşturuldu. Ermenistan, Karabağ'ı bağımsız bir devlet olarak tanımıyordu. Bu da Karabağ'daki olayların hukuki açıdan Ermenistan'la doğrudan alakalı olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla KGAÖ’nun söz konusu bölgede çatışması gerektiğini söylemek tuhaf."

Putin, Ermenistan’ın KGAÖ üyeliğinden çekileceğine dair açıklama yapmadığına, ancak toplantılara ara verdiğini bildirdiğini hatırlatarak, "Ancak Ermenistan, bugünkü toplantıda kabul edilen tüm belgeleri destekliyor. Bu halde, Ermenistan'ın örgüt kapsamındaki çalışmalara dönmesi ihtimali var." değerlendirmesini yaptı.

"KAZAKİSTAN GÜVENİLİR MÜTTEFİK VE ORTAĞIMIZ"

Kazakistan’ın, Rusya için güvenilir müttefik ve ortak olduğunu dile getiren Putin, Kazakistan ekonomisine yatırımlar yaptıklarını, halihazırda iki ülke arasındaki ödemelerin yüzde 80’den fazlasının ulusal para birimleri üzerinden yapıldığını bildirdi.

Putin, iki ülke arasında enerji ve uzay alanında geleneksel işbirliğinin oluştuğunu belirterek, "Enerji kaynaklarımızın Kazakistan üzerinden üçüncü ülkelere taşınması konusunda çok büyük projelerimiz olabilir." dedi.

Kazakistan’ın ilk nükleer enerji santralinin inşasında yer alabileceklerini kaydeden Putin, "Dünyanın en büyük ham uranyum üreticisi olan Kazakistan için bu sektör yeni değil. Kazakistan nükleer enerji alanındaki projelerini hayata geçirirse, o zaman elbette her müşteri gibi kendisi için en kabul edilebilir teknolojileri ve finansal planları seçme hakkına sahiptir. Nihai karar her zaman müşteriye aittir. Ama bu konuda işbirliğimizin çok mümkün olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN İLE İLİŞKİLER KURABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan’daki duruma da değinerek, bu ülkedeki durumun KGAÖ ülkelerine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Afganistan'da karmaşık süreçlerin yaşandığına işaret eden Putin, "Afganistan'la ilişkiler kurabileceğimizi umuyoruz. Oradaki durumun istikrara kavuşma yolunda olduğunu görüyoruz. Afganistan'ın mevcut yönetimiyle ilişkilerimiz geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vladimir Putin, Rusya’nın KGAÖ’deki ortaklara destek vermek için gerekli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Rus Rublesinin son günlerde değer kaybetmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Putin, bunun çeşitli faktörlerden kaynaklandığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır