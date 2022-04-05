Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest! "Bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sanayi ve tarımsal kalkınma konulu bir toplantıda Rus ekonomisi, dünyadaki enerji ve gıda krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin kendilerine yönelik yaptırımlarını eleştiren Vladimir Putin, bu adımların uluslararası anlamda krize neden olduğunu savundu.

Putin, “Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor. Ortaklarımızı, onların ekonomi ve enerji alanındaki hatalarını Rusya’ya yıkma ve bu bağlamda oluşan sorunları yine bizim zararımıza olacak şekilde çözme girişimlerini gözlemliyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin şirketimiz Gazprom üzerindeki baskı da dahil olmak üzere dünyadaki enerji sektöründe durum kötüleşmesine neden oluyor" dedi.

"BUNUN İKİ UCU KESKİN BİR SİLAH OLDUĞUNU KİMSE UNUTMASIN”

Gazprom’un mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili Almanya ve bazı ülkelerdeki tartışmaları işaret eden Putin, "Batı’dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın” diyerek Batılı ülkelere rest çekti.

Dünyadaki gıda krizi ve fiyatlardaki artışa değinen Putin, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı sorununu dikkate alarak ihracat konusunda ihtiyatlı olmalıyız. Artan üretim hacimlerinin Rusya’daki gıda fiyatlarının dünya pazarından daha düşük olmasını sağlayabiliriz” dedi. Rusya’daki gıda fiyatları ve üretimde yaşanan zorluklarla ilgili yine Batının kendilerine uyguladığı yaptırımları işaret eden Putin, “İşletmelerin çalışması ve Rusya ile Belarus’tan gübre tedarik zinciri bloke ediliyor. Batı’da gübre üretimi ise yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle azalıyor. Fiilen bu da Batı’daki ortaklarımızın faaliyetlerinin bir sonucu” ifadelerini kullandı.

İHA

