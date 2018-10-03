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Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 22:20 | Son Güncelleme

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümüyle ilgili dayanışma içinde çalıştığını, Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini gördüğünü belirtti.

Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın İdlib’de kurulan çatışmasız bölgede Türk partnerleriyle dayanışma içinde çalıştığını, Ankara’nın yükümlülüklerini yerine getirerek gerilimi azaltma bölgesinden militanların ve ağır silahların çekilmesini sağladığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor....

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