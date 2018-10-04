Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

Rusya ve Türkiye tarafından kurulan bölgeye atıf yapan Putin, "Hedeflerimize ulaşacağımıza inanmak için çok neden var" dedi.
"Bu da, İdlib'de büyük çaplı askeri operasyon beklenmediği anlamına geliyor. Sadece askeri operasyon olsun diye yapılan harekatlar gereksizdir."
Putin daha önce de İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede Türkiye ile dayanışma içinde çalıştıklarını bildirmişti.
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