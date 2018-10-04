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Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib vilayetinde oluşturulan silahsızlandırılmış bölgenin etkili olduğunu ve bölgede herhangi bir askeri harekatın planlanmadığını söyledi.

Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

Rusya ve Türkiye tarafından kurulan bölgeye atıf yapan Putin, "Hedeflerimize ulaşacağımıza inanmak için çok neden var" dedi.

"Bu da, İdlib'de büyük çaplı askeri operasyon beklenmediği anlamına geliyor. Sadece askeri operasyon olsun diye yapılan harekatlar gereksizdir."

Putin daha önce de İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede Türkiye ile dayanışma içinde çalıştıklarını bildirmişti.


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Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklamasıPutin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması
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putin Suriye askeri harekat İdlib

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