Putin'den Ukrayna'nın çağrısına yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin başlangıcında bir gazetecinin, Zelenskiy’in Donbas’ta görüşme teklifine cevabının ne olacağı sorusunu cevaplandırdı.

Son zamanlarda mevcut Ukrayna yönetiminin Rusya-Ukrayna ilişkilerini tahrip edecek adımlar attığını savunan Putin, bunların doğrudan ikili ilişkileri, Rus Ortodoks Kilisesi’ni, Rusçayı ve Ukrayna’da Rusça konuşan halklarla ilişkileri etkilediğini, bunun için üzüldüklerini ifade etti.

"ZELENSKİY İLE MOSKOVA'DA GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Putin, “Eğer Zelenskiy ilişkileri yeniden kurmayı başlatmak istiyorsa bundan sadece memnun oluruz.” dedi.

Donbas ile ilgili görüşme yapmak istiyorsa öncelikle Zelenskiy’in ayrılıkçıların temsilcileri ile görüşmesi, daha sonra Rusya ile bu problemi müzakere etmesini öneren Putin, “Eğer konu (Rusya ile Ukrayna arasında) ikili ilişkilerse, Zelenskiy ile onun için uygun olan bir zamanda Moskova’da görüşebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümü için Üçlü Temas Grubunun toplandığı platformun Belarus’un başkenti Minsk’ten başka bir ülkeye alınması ile ilgili Ukrayna’nın önerisini de değerlendiren Putin, Belarus’un görüşmeler için sadece platform sağladığını ve görüşmelere dahil olmadığını hatırlattı.