Putin'den yeni açıklama: Meşru değil

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi 15'inci gününde! Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara yanıt verdi. "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil" diyen Putin, "ABD, Rus enerji kaynaklarının ithalatını yasakladı ve fiyatların yükselmesinden Rusya'yı sorumlu tutmaya çalışıyor, ancak Rusya'nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Kendi hatalarını Rusya'nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle videokonferans yoluyla yapılan ve dünyaya servis edilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

"YAPTIRIMLAR MEŞRU DEĞİL"

Putin, "Rusya'ya düşmanca davranan ülkelere karşı enerji yükümlülüklerimize bağlıyız. Rusya, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine enerji sağlama konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil" dedi.

"KENDİ HATALARINI RUSYA'NIN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Putin, şöyle devam etti:

"ABD, Rus enerji kaynaklarının ithalatını yasakladı ve fiyatların yükselmesinden Rusya'yı sorumlu tutmaya çalışıyor, ancak Rusya'nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Kendi hatalarını Rusya'nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Rusya yaptırımlara katılmayan ülkelerle birlikte tüm sorunlarına çözüm bulacak.,

Avrupalı yetkililerin vatandaşlarına daha kalın giyinmelerini önermesi çok tuhaf. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Eksiksiz olarak. Bizi suçlamalarını gerektirecek bir durum yok."

