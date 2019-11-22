Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin, patlamada ölenlerin yakınlarını kabulünde yaptığı konuşmada "Her şeye rağmen kesinlikle bu silahı mükemmel hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

8 Ağustos'ta Rusya'nın kuzeyindeki Beyaz Deniz'de yer alan bir test sahasında, roket motorunun patlaması sonucu beş mühendis ve diğer iki çalışan hayatlarını kaybetmişti.

Savunma uzmanları, bunun nükleer yakıtlı bir güdümlü füze olduğunu düşünüyor.

Rusya lideri Putin ise "Bu tür eşsiz teknolojilere sahip olmak bana göre, gezegende barışın en önemli ve güvenilir garantisidir" dedi.

Putin, tam olarak hangi silahtan bahsettiğini ise söylemedi, sadece "projedeki teknik fikirlerin ve çözümlerin dünyada bir eşinin daha olmadığını" iddia etti.

Ağustos ayındaki kazada, mühendisler Nyonoksa donanma deneme alanındaki testlerini tamamlamış, daha sonra çıkan yangında motor havaya uçmuştu. Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a göre mühendisler patlamanın şiddetiyle denize düştü.

7 kişinin öldüğü patlama sonucu 6 kişi de yaralandı. Patlama yüzünden 47 kilometre mesafedeki en yakın kent Severodvinsk'teki radyasyon seviyesi normalin 16 katına çıktı.