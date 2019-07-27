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Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi’nde yaşanan denizaltı faciasında hayatlarını kaybeden 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi’nde bu ayın başında Rus Deniz Kuvvetlerine bağlı bir denizaltında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 13 kişinin aileleri ile bir araya geldi.

Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi’nde yaşanan denizaltı faciasında hayatlarını kaybeden 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi’nde bu ayın başında Rus Deniz Kuvvetlerine bağlı bir denizaltında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 13 kişinin aileleri ile bir araya geldi. Programda konuşma yapan Putin, yaşananlardan dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığında bulunarak, “Yaşananları bir kez daha hatırlatarak yaranızı tazelemek istemiyorum. Savunma Bakanlığının size yardım etmek için neler yaptığı hakkında konuşmak istiyorum. Raporlara, hazırlanan evraklara baktım, çok şeyin yapıldığını biliyorum, ama hala sizden duymak istiyorum,siz ne düşünüyorsunuz, neler yapabiliriz. Daha fazla dikkat etmemiz gereken bir yer var mı? Sizin için, çocuklarınız için, geleceğiniz için daha neler yapabiliriz. Bunu sakince ve aile gibi konuşalım” ifadelerini kullandı.

Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

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