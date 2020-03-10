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Putin o teklife karşı çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlarının görev yaptığı dönem sayısına ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasına karşı çıktı.

Putin o teklife karşı çıktı!

Vladimir Putin, iktidar partisi Birleşik Rusya'dan bir milletvekilinin 22 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasından sonra Rus liderin hizmet dönem sayısının sıfırlanması yönünde teklif sunması üzerine parlamentonun alt kanadı Duma'da vekillere hitap etti.

Devlet başkanlarının görev yaptığı dönem sayısına ilişkin kısıtlamayı kaldırmanın resmiyette mümkün olduğunu kaydeden Putin, ancak devlet başkanlığı sisteminin sürdürülebilirliğinin ve olgunluğunun temini için iktidarın değişebilir olması gerektiğini vurguladı.

Putin, 'mevcut devlet başkanı da dahil olmak üzere herhangi bir kişi, herhangi bir vatandaş için kısıtlamayı kaldırma ve bunun halk oylamasında kabulü halinde gelecekte seçimlere katılmasına izin verme teklifi' hakkındaysa "Bu seçenek, ilkesel olarak mümkün. Ancak bu, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemenin anayasanın ilkeleri ve ana hükümleriyle çelişmeyeceğine dair olumlu görüş belirtmesi koşuluyla uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Putin, "Uzun vadede toplum, iktidarın düzenli olarak değişeceğine dair garantilere sahip olmalı, gelecek nesilleri birlikte düşünmeliyiz. Bu nedenle, Federal Meclis'in anayasal düzenlemeler kanununu şu anda belirttiğim haliyle kabul etmesi durumunda, kanunun resmi görüş alınması için mutlaka Rusya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini gerektiğini tekrar ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Duma'da yapılan oylamada devlet başkanının hizmet dönem sayısının sıfırlanmasına ilişkin düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

450 sandalyeli Duma'da 380 milletvekili düzenlemeyi desteklerken 43'ü 'hayır' oyu, 1 kişi de çekimser oy verdi.

Düzenlemeyi öneren Birleşik Rusyalı Valentina Tereşkova, "Devlet başkanlığı hizmet dönem sayısı kısıtlamasının kaldırılmasını ya da yasa tasarısının maddelerinden birine yenilenen Rusya Anayasası yürürlüğe girdikten sonra mevcut devlet başkanının ve herhangi bir vatandaşın devlet başkanı seçilme hakkına sahip olacağı yönünde bir hüküm eklenmesini teklif ediyorum" demişti.

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