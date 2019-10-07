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Putin doğum gününü Sibirya’da geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya’ya gitti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum günü için Sibirya’nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanına gitti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya’ya gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum günü için Sibirya’nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanına gitti. Bugün 67 yaşına giren Putin, doğum gününün Pazar gününü Sibirya ormanlarında geçirdi. Putin’in ormanlardaki doğa gezisine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Putin ve Şoygu yürüyüş yapıp bitkileri inceledi ve mantar topladı. Putin ve Şoygu ormanlık alanların bazı kısımlarında arazi aracıyla gezip Putin dağların zirvesine çıktıktan sonra göl ve doğa manzarasını izledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yıl yine doğum gününde Sibirya’ya gitmiş burada balık tutarak doğum gününü geçirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in doğum gününü bugün de dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya’da geçireceğini açıkladı.

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