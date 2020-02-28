Putin: Dublör kullanmam istendi, her defasında reddettim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenliği için dublör kullandığı iddialarını reddetti. Putin iddialarla ilgili olarak, "Çeçenistan savaşı sırasında teklif edildi, kabul etmedim" dedi.

Eski bir KGB ajanı olan 67 yaşındaki Putin, Rus TASS ajansından Andrei Vandenko'yla mülakatında internette Rus liderle ilgili olarak arama yapılırken en fazla "Putin'in dublörü", "Putin'in dublör kullandığının kanıtı" gibi sözcüklerin kullanıldığını anımsatarak "Siz gerçek misiniz?" diye sordu.

Bu soruya "Gerçeğim" diye yanıt veren Putin, 1999-2000 yıllarındaki Çeçenistan savaşına gönderme yaparak "Bu fikir, terörle savaşımızın en zor döneminde ortaya atıldı. Ama her defasında reddettim" diye konuştu.

Putin, Çeçenistan savaşı sırasında birkaç kez bölgeyi ziyaret etmişti.

En çok konuşulan komplo teorileri arasında

2000 yılından beri iktidarda olan Putin'in dublör kullandığı iddiası uzun bir süredir en fazla konuşulan komplo teorileri arasında yer alıyor.

Stalin'den sonra en uzun süre iktidarda kalan Putin'in görev süresi, dördüncü döneminin biteceği 2024'te sona erecek.