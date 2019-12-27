HABER
  4. Putin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz

Putin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 22:17 | Son Güncelleme

Rusya'nın sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzeleri işbaşı yaptı.

Putin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz

Devlet Başkanı Putin, yeni silaha ABD menşeli füze kalkanlarının engel olamayacağını vurguladı.Rusya sesten hızlı (hipersonik), nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni füzelerini ilk kez konuşlandırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuşlandırmayla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği açıklandı. Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi.

Avangard isimli sistemde yer alan süzülüş aracı, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu kaydetti. Rusya'nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti.

"Tek bir ülke bile bu silahlara sahip değil"

Avangard sisteminin mevcut olan ve geliştirilecek tüm füze savunma sistemlerini delip geçebilecek düzeyde olduğunu söyleyen Putin "Bugün yeni ve yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir duruma sahibiz. Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor. Tek bir ülke bile, kıtasal menzile sahip sesten hızlı silahlar bir yana dursun, sesten hızlı silahlara dahi sahip değil" diye konuştu.

Sesten hızlı süzülüş araçları, kumanda yüzeyleri sayesinde füzelerin önceden tahmin edilemeyen bir rota izleyebildiği ve sert manevralar yapabildiği kaydediliyor. Füzenin yörüngesinin normale göre daha alçak ve yassı bir yay çizebildiği belirtiliyor. Tüm bu özellikleri nedeniyle söz konusu silahlar, radarlar tarafından daha zor tespit edilebiliyor ve füze savunma sistemlerine de tepki vermek için daha az süre bırakıyorlar.

AP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Gözler Iowa'daki ÖnseçimlerdeGözler Iowa'daki Önseçimlerde
Batı Afrika'da IŞİD Tehdidi Yükselişte mi?Batı Afrika'da IŞİD Tehdidi Yükselişte mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Maria Zakharova’dan dans şov

Maria Zakharova’dan dans şov

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.