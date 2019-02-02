Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesini, "Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine" bağlayarak Moskova'yı suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi.

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi çiğnediğini, ülkesinin de INF'den çekileceğini duyurdu.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI NEDİR?

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

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