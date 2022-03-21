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Putin'e bir şok daha! Unvanı elinden alındı

21.03.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle tüm dünyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik tepkiler devam ederken Putin’e bir şok da Bulgaristan’dan geldi. Orta Bulgaristan’da Veliko Tırnovo’daki Sveti Kiril i Metodiyi Üniversitesi, Putin’e 13 yıl önce verdiği “fahri doktora” unvanını geri aldı. Kararın gerekçesi olarak 13 yıl önce unvanın yasalara aykırı olarak verildiğinin tespit edildiği belirtildi. Öte yandan alınan bu iptal kararının siyasi temele dayanmadığı aktarıldı.

Putin'e bir şok daha! Unvanı elinden alındı

Üniversitenin Akademi Kurulu, 26 Ocak 2009'da Rusya Federasyonu Başbakanı olan Putin’e, "çağdaş dünya barışına katkısı" gerekçesiyle verdiği fahri doktora unvanını geri aldı.

"UNVANIN YASALARA AYKIRI OLARAK VERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Üniversite Rektörü Prof. Kiril Bojilov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptığı açıklamada, "Kurdurduğum özel bir araştırma komisyonu, 13 yıl önce alınan kararın gerekçelerini araştırmış ve unvanın yasalara aykırı olarak verildiğini tespit etmiştir." dedi.

KARARIN SİYASİ TEMELE DAYANMADIĞI BELİRTİLDİ

Bojilov, üniversitenin iptal kararının siyasi temele dayanmadığını kaydetti.

"Yeşil Hareket" adlı sivil toplum örgütü, Putin’e verilen bu unvanın iptali için bir ay önce girişimde bulunmuştu.

İlk başbakanlığı döneminin başında ilk yurt dışı ziyaretini 2003'te Bulgaristan’a yapan Putin, daha sonra 2008 ve 2010'da da ülkeye gelmişti. 2010'daki ziyaretinde dönemin Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Putin’e bir köpek yavrusu hediye etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Rusya Vladimir Putin
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