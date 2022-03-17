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Putin'e onlar da sırtını döndü! Rusya'yı geri plana atıp Ukrayna'ya destek kararı aldılar

17.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Çin'den Putin'i şaşırtacak bir hamle geldi! Putin'e dünya genelinde olan tavrın aksine Çin'in destek verdiği ifade edilmişti. Çin'in Ukrayna büyükelçisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Xianrong'un açıklamaları Vladimir Putin'i kızdıracak cinsten...

Putin'e onlar da sırtını döndü! Rusya'yı geri plana atıp Ukrayna'ya destek kararı aldılar

Rusya ve Çin yakın müttefiklerdi, ancak şimdi Ukrayna'nın işgaline karşı dünya çapındaki tavır, iki ülkenin arasını açmış gibi görünüyor. Gittikçe daha fazla müttefiki tarafından yalnız bırakılan Putin'in öfkeli olduğu iddia edildi.

MYNET - DIŞ HABER

Ukrayna medyası, Çin'in Ukrayna büyükelçisi Fan Xianrong'un Çin'in “Ukrayna'ya asla saldırmayacağını” ve ülkenin ülkeye “ekonomik yardım” sağlayacağını söylediğini ifade etti. Ukrayna'nın Melitopol belediye başkanının bir gecede esaretten kurtarmasının bu öfkeyi perçinlediği iddia ediliyor.

‘ÇİN UKRAYNA İÇİN DOST BİR ÜLKE’

Ülkedeki çeşitli haber kaynaklarına göre Xianrong Çin’in Ukrayna halkı için dost bir ülke olduğunu ve bir büyükelçi olarak Çin'in hem ekonomik hem de siyasi olarak Ukrayna için sonsuza kadar iyi bir güç olacağını düşündüğünü söyledi. “Devletinize her zaman saygı duyacağız, ilişkileri eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde geliştireceğiz. Ukraynalıların seçtiği yola saygı duyacağız çünkü bu her ulusun egemen hakkıdır. ” dedi.

elçi

“Çin asla Ukrayna'ya saldırmayacak, özellikle ekonomik yönden yardım edeceğiz. Ülkemiz bir yılda dünyanın dört bir yanından değeri 3 trilyon doları (2.28 trilyon sterlin) aşan mallar ithal ediyor. Gelişmenize yardımcı olmaya hazırız. Şu anda içinde olduğunuz bu durumda, sorumlu davranacağız. Ukrayna halkının birliğinin ne kadar büyük olduğunu gördük ve bu onun gücünü gösteriyor.” dedi.

Çin genellikle Rusya'nın ve özellikle de Putin'in çok yakın bir müttefiki olarak görülüyordu, ancak son haftalarda Çin'in Ukrayna'ya yönelik işgali doğrudan desteklemeyi reddetmesi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkinin bozulduğu görülüyor.

PUTİN ÖFKELİ

Son zamanlarda Çin ve diğer ülkelerden gelen destek eksikliğinden dolayı Putin'in duruma öfkeli olduğunu iddia edildi. Ivan Fedorov geçen hafta Rus güçleri tarafından yakalandı, ancak şimdi "özel bir operasyonla" kurtarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin ofisinin başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, belediye başkanının artık serbest olduğunu doğruladı.

Bir videoda şunları söyledi: "Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov'u serbest bırakmak için düzenlenen özel operasyon etkili bir şekilde tamamlandı."

Ukrayna cumhurbaşkanı, birkaç gün içinde belediye başkanı olarak görevine devam edecek olan Federov ile zaten temas halinde.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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