HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük

Putin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük

01.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'dan sert ve çarpıcı açıklamalar geldi. Putin için 'deli' ifadesini kullanan Zeman, "Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük." dedi. Savaşın devam etmesi halinde Rusya'nın daha fazla dayanamayacağını belirten Zeman Ukrayna'da yaşananlar için de, "Bu soykırıma eşittir. Bütün bunlara sebep olan Putin ise bir savaş suçlusudur." ifadelerini kullandı.

Putin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir savaş suçlusu olduğunu belirten Devlet Başkanı Zeman açıklamasında, “Ukrayna’da bir katliam yapılıyor. Ülkesini savunan sivil halk öldürülüyor. Bu soykırıma eşittir. Bütün bunlara sebep olan Putin ise bir savaş suçlusudur. Putin barışa karşı da suç işledi. Kendisinin bir deli olduğunu daha önce söyledim ve deliler kesinlikle tecrit edilmelidirler” dedi.

3cef3977-cd44-4d65-ab0d-09a2727cc353

"RUS ORDUSUNUN GÜÇLÜ OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Devlet Başkanı Zeman açıklamasında, “Bu savaş bizlere bazı gerçekleri gösterdi. Mesela Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük. Ukrayna’ya yapılan saldırılar karşısında Rusya’nın ekonomik ve siyasi olarak daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALI SIĞINMACILARA DESTEK DEVAM EDECEK"

Devlet Başkanı Zeman açıklamasında, Çekya’nın Ukraynalı sığınmacılara verdiği desteğin devam edeceğini belirterek, Ukraynalı sığınmacıları Suriyeli sığınmacılarla kıyasladı. Ukraynalı sığınmacıların kadın ve çocuklardan oluştuğunu, erkeklerin ise ülkelerinde savaştığını öne süren Devlet Başkanı Zeman, Suriyeli sığınmacıların ise erkeklerden oluştuğunu, eşlerini ve çocuklarını ülkelerinde bıraktıklarını iddia etti. Zeman ayrıca Ukraynalı mülteciler içerisinde bulunan Romanlar ile ilgili farklı yöntemler düşüneceklerini ifade etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü güzel barış elçisi olarak Lviv’deDünyaca ünlü güzel barış elçisi olarak Lviv’de
Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Trabzon'dan Fenerbahçe'ye küfür!

Trabzon'dan Fenerbahçe'ye küfür!

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.